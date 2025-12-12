Каждый человек иногда ищет интересующую его специальную информацию. Это может быть полезность или вред глютена, работает ли диета из булочек и алкоголя или как на самом деле действуют присадки, которые добавляют в топливо автомобиля. Вариантов может быть множество… Интернет выдает массу популярной и обыденной информации, противоречащей и не подкреплённой источниками. Как же разобраться в мутном информационном потоке и узнать истину? Ты познакомишься с разнообразными источниками специальной информации, инструментами и лайфхаками её поиска. Узнаешь способы оценить качество информации, а также причины ложных данных и фейков, подстерегающих искателя. На примере кофе, сауны и сибирской выхухоли ты увидишь, как надо читать информационные материалы. Кто рассказывает? Николай Варкентин. Кандидат химических наук, руководитель на предприятии научного блока Госкорпорации «Росатом». Ведущий публичных мероприятий, популяризатор науки.