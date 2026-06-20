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Поездка на лодке с белым закатом

Теплоход «РИО-1», Ленинградское шоссе, 51А, Причал № 1, Северный речной вокзал

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от 7000₽ до 12000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Еда

Про событие

Ежегодное музыкальное путешествие по Москве-реке от команды ПослеХэллоуина (Afterhalloween). Раз в год здесь собираются, одетые в белое, чтобы отправиться в незабываемый круиз на волнах электронной музыки навстречу закату. Летний бриз. Живописные виды. Новые знакомства и встречи старых друзей. Среди выступающих — только международные музыканты. В этом году гости из Португалии, Нидерландов и Израиля: John Woods (Лиссабон) Share (Роттердам) Audio Junkies (Тель-Авив) Во время путешествия для гостей предусмотрены лаунж-зона на первом уровне баржи, зоны красоты, дизайнерский маркет, кафе и барные пространства. После круиза все гости вечеринки приглашены на продолжение в Зорьку, которое продолжится до самого рассвета. Дресс-код: белый вверх, белый низ. Допустимы цветная обувь, аксессуары и принты. Посадка - 15:00, Северный речной вокзал, причал номер 2. Отправление - 16:00

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