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Поэтив

Дербеневская улица, 14к3

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

33-й поэтический вечер творческого комьюнити Иппокрена в культурном пространстве Дебри. Стихи, песни, перформансы. Если желаешь поделиться своим творчеством, зачитать/исполнить произведения любимых авторов, или же просто провести время в классной компании – этот вечер для тебя.

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