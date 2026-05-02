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Про событие
33-й поэтический вечер творческого комьюнити Иппокрена в культурном пространстве Дебри. Стихи, песни, перформансы. Если желаешь поделиться своим творчеством, зачитать/исполнить произведения любимых авторов, или же просто провести время в классной компании – этот вечер для тебя.
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