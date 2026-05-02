33-й поэтический вечер творческого комьюнити Иппокрена в культурном пространстве Дебри. Стихи, песни, перформансы. Если желаешь поделиться своим творчеством, зачитать/исполнить произведения любимых авторов, или же просто провести время в классной компании – этот вечер для тебя.