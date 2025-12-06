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Поэтив

Культурное пространство «Дебри», Дербеневская улица, 14к3

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Творческий вечер комьюнити Иппокрена: стихи, песни, перформансы, общение. Желаешь поделиться своим творчеством, зачитать/исполнить произведения любимых авторов, или просто, как зритель, провести время в классной компании — присоединяйся. А ещё будут чай и угощения. Регламент выступления — 5 минут. Вход — donation от 300р. Запись обязательна, количество мест ограничено! Для записи (чтец/слушатель) пиши в тг организатору.

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