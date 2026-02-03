Триллеры, хорроры, true crime — мы смотрим фильмы, от которых не можем уснуть, читаем про убийства и катастрофы, слушаем подкасты о маньяках по дороге на работу. И почему-то называем это отдыхом. Что с нами не так? Или, наоборот, всё так — и страх «понарошку» нам зачем-то нужен? Наука говорит: контролируемый страх приносит удовольствие. Но где граница между «приятно пощекотать нервы» и тревожностью, которая мешает жить? И почему одних людей триллеры расслабляют, а других накручивают ещё больше? А ещё: как вообще устроены истории, которые держат в напряжении? Почему один фильм пугает, а другой вызывает смех? Что делает автор, чтобы мы не могли оторваться от книги? И откуда у писателей и режиссёров берётся желание пугать других — и нас, готовых за это платить? На новом табу-токе в Центре толерантности будут обсуждать: — Психология страха: что происходит с телом и мозгом, когда мы боимся «понарошку», и почему это приносит удовольствие. — Механика триллера в кино: саспенс, темп, недосказанность — как режиссёры управляют нашим напряжением. — Страх на бумаге: как авторы пишут о страшном, откуда берут материал и кто всё это читает. — Когда страх перестаёт быть игрой: где граница нормы и что делать, если тревожность выходит из-под контроля. Тебя ждут фирменные элементы табу-токов Центра толерантности: психологические эксперименты, интеллектуальные провокации, живые дискуссии и ретро-фотосессия для зрителей.