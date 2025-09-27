Сталинские небоскрёбы уже более полувека являются символами нашей столицы. От храма советской науки и до жилого дома с тараканами, от площади Восстания и до Трёх вокзалов. Ты проедешь по всем и узнаешь, как их строили, кто, а, главное, зачем. Через историю высоток тебе откроется история советской Москвы, где живыми красками заиграют подвиги рабочих и инженеров, несбывшиеся мечты и настоящие инженерные чудеса. Будет несколько выходов, даже вокруг несуществующих зданий. Увидишь кинотеатр, смотровую площадку и парадные двери, ведущие в реальное министерство. Путь будет пролегать по артериям столицы, которые расширялись и множились в Москве по тому же Генеральному плану, который преобразил город в уже далёких 30х годах 20 века. Отправляясь на эту экскурсию, ты не просто увидишь величественные фасады, но и прикоснёшься к тайнам, скрытым в камне и стали. И обязательно разглядишь, как за легендами и мифами проступает грандиозная и противоречивая эпоха, навсегда изменившая облик Москвы.