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Плюсы, минусы, подводные камни

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Комедийное шоу, в котором комик впервые видит тему на экране и должен моментально раскрыть её плюсы, минусы и подводные камни. Для тебя выступят: Сергей Догаев Ефим Серкин Полина Дзядзина Имрон Садыков Данил Измайлов Ярослав Немцев Ведущий: Тёма Печерский

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