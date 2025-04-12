Возраст 16+
Стендап
Про событие
Комедийное шоу, в котором комик впервые видит тему на экране и должен моментально раскрыть её плюсы, минусы и подводные камни. Для тебя выступят: Сергей Догаев Ефим Серкин Полина Дзядзина Имрон Садыков Данил Измайлов Ярослав Немцев Ведущий: Тёма Печерский
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