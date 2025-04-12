Комедийное шоу, в котором комик впервые видит тему на экране и должен моментально раскрыть её плюсы, минусы и подводные камни. Для тебя выступят: Сергей Догаев Ефим Серкин Полина Дзядзина Имрон Садыков Данил Измайлов Ярослав Немцев Ведущий: Тёма Печерский