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Племя в Powerhouse

Гончарная улица, 7/4с1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
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Про событие

Хочешь на один вечер сбросить кожу городского жителя, почувствовав себя частью чего-то большего и настоящего? В этот вечер перенесут тебя в сердце диких джунглей, где пляшут огненные тени, а сердце начинает биться в ритме вселеннной. Тебя ждёт: Аутентичные dj-сеты Pandora и Addams в стиле chillrave, downtempo Andraw & Shamray — волшебная лайв программа: космическая музыка ханга, флейт, перкуссии и даже поющая собачка Neyshon Roy — пробуждение тела и Духа от носителя традиций Южной Америки через танец, дыхание, звук и движение тела Дух Project & Artem Ratuta— яркий этно-перформанс от шаманов нового времени, в котором соединятся живые инструменты и электронные ритмы, древние мотивы и авторские песни Plutaya — многоликая богиня с гипнотическим вокалом в стиле pop/ethno/folk Wozhd — музыкальный трип по культурам и жанрам вселенной, дикие танцы под авторский dj-сет Завершится этот прекрасный вечер инструментальным джемом, где может участвовать каждый. Приноси любимые инструменты и вливайся в ритмы Племени. Вход: donation от 500р. Dress code: яркие этно-образы

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