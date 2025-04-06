На дегустации попробуешь 5 сортов пива с самыми неожиданными вкусами и сочетаниями, научимся дегустировать пиво, разберёшься в его стилях и основах. Всегда мечтал попасть на безумное чаепитие к шляпнику? Есть вариант получше — безумное пивное чаепитие! Ты знаешь, что существует пиво со вкусом борща и рассольника? А со вкусом ягодного пирога? А то, что именно русские крафтовые пивовары подарили этому миру томатное пиво и много других необычных вкусов? В стоимость билета также включены небольшие закуски.