В пятницу будешь андеграундносмачно турнириться в клубе Лахесис на Чистопрудном бульваре. Профессионалов смачно не пускают, а призёрам — призы. Кстати, нет ракетки? Дадут. Кстати, бери друзей. Участие — напиток на баре, а для регистрации оставь стикер в комментариях в тг.