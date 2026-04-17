Возраст 16+
Про событие
В пятницу будешь андеграундносмачно турнириться в клубе Лахесис на Чистопрудном бульваре. Профессионалов смачно не пускают, а призёрам — призы. Кстати, нет ракетки? Дадут. Кстати, бери друзей. Участие — напиток на баре, а для регистрации оставь стикер в комментариях в тг.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи