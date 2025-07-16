Возраст 21+
Мастер-классы
Про событие
Уютный летний пикник в Pinterest-стиле: пледы, гирлянды, напитки и снеки и ,конечно же, душевные беседы на английском языке под чутким руководством преподавателя. Поговоришь о дружбе в кругу вдохновляющих девушек и создашь тёплые воспоминания о лете. Более подробную информацию можешь уточнить у организатора по кнопке выше.
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