Уютный летний пикник в Pinterest-стиле: пледы, гирлянды, напитки и снеки и ,конечно же, душевные беседы на английском языке под чутким руководством преподавателя. Поговоришь о дружбе в кругу вдохновляющих девушек и создашь тёплые воспоминания о лете. Более подробную информацию можешь уточнить у организатора по кнопке выше.