ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Пикник Awaken

Локацию сообщит организатор

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Клуб по ролевой мафии AWAKEN.COMMUNITY устраивает пикник на свежем воздухе. Что тебя ждёт? — Вкусные закуски (сэндвичи, десерты); — Горячий чай; — Игры в мафию на свежем воздухе; — Харизматичный ведущий, который украсит твой вечер. Приходи знакомиться, болтать, вкусно есть и играть — всё это на свежем воздухе. Для записи пиши организатору в лс в тг. Локацию сообщит организатор.

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста