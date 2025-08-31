Клуб по ролевой мафии AWAKEN.COMMUNITY устраивает пикник на свежем воздухе. Что тебя ждёт? — Вкусные закуски (сэндвичи, десерты); — Горячий чай; — Игры в мафию на свежем воздухе; — Харизматичный ведущий, который украсит твой вечер. Приходи знакомиться, болтать, вкусно есть и играть — всё это на свежем воздухе. Для записи пиши организатору в лс в тг. Локацию сообщит организатор.