Арт-маркет с праздничным духом: лекции, мастер-классы, играния, чудеса. О Параде Грёз можно узнать только если умеешь слышать шепот звезд или читать между строк в старых книгах: один раз в сотню лет сказочники, звездочеты и жители снов собираются вокруг костра из павших звезд, чтобы потолковать о своих сновидениях и мечтаниях, мирах, что они исходили и сокровищах, что принесли в карманах. Надевай облачение из своих самых счастливых снов и шествуй на параде за дверь грёз: там ждут полсотни талантливейших художников, театр снов, мастер-классы и лекции, конкурс нарядов и ставшая доброй традицией игра в бинго, удивительные декорации и совсем новые затеи. Маленькая драгоценность Пикфеста — театр теней, для которого штатная сказочница пишет удивительные истории, а художники фестиваля вырезают диковинных персонажей из черной бумаги. Программа лектория в Москве: 13:40 мастер-класс NorthxCarolina «Создание зина-гармошки о мечтах». 15:00 мастер-класс Ордена Падшей Звезды по созданию коллажа-персонажа театра снов. 16:30 лекция Лейсан Niidzuma «Сны наяву: спасительный побег или творческий ресурс?». А ещё тебя ждут фото-зона, библиотека зинов, выставка, своп и рисовательная фотобудка!