Формат многочасовой звукотерапевтической практики Арсения Трофим. Живой акустический звук мягко перенастраивает нервную систему, помогает отпустить напряжение и соприкоснуться с глубиной своего внутреннего мира. Ведущий: Арсений Трофим, композитор и пианист. Как проходит? Гости приходят заранее и свободно выбирают своё место в пространстве — можно удобно устроиться, полежать, настроиться на себя, побыть в тишине или просто прислушаться к атмосфере. Параллельно проходит чайная церемония, к которой каждый может присоединиться в свой момент — это мягкий ритуал замедления, неразрывная часть общего поля вечера. Чтобы тело могло полностью расслабиться, тебе предлагают разместиться лёжа. В зале подготовлены коврики, подушки и пледы, чтобы каждому было тепло, удобно и безопасно в процессе звучания. После завершения практики предусмотрено время для мягкого выхода: тишина, возвращение в тело, интеграция ощущений. По желанию участники могут поделиться прожитым опытом — коротко, бережно, в общем поле. В финале — тёплый травяной чай и возможность ненадолго задержаться в этом состоянии. Телесная настройка перед Piano Night Перед началом практики каждому участнику будет доступна индивидуальная телесная мини-сессия, которую проводит Руслан Пироженко — специалист, работающий с телом комплексно, сочетая современные методы коррекции, глубокую чувствительность к состоянию организма и выстроенную систему мягких телесных техник. Приходи, пожалуйста, заранее — в 19:45! В 20:00 уже начинается практика.