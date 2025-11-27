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Петербургский миф: почему северную столицу считали проклятой?

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Искусство вечно, но вечен ли Петербург — город, неизменно ассоциирующийся с творчеством, вдохновением и поэтической тоской? На лекции поговорят о петербургском мифе и разберутся, существует ли он в наши дни. На лекции ты: — узнаешь историю формирования петербургского мифа и попробуешь понять, как люди начали верить, что город обречён — разберёшься, чем отличается образ Санкт-Петербурга в творчестве Пушкина, Гоголя и Достоевского — проанализируешь ключевые тексты, сформировавшие петербургский миф На мероприятие необходимо зарегистрироваться.

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