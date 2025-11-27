Искусство вечно, но вечен ли Петербург — город, неизменно ассоциирующийся с творчеством, вдохновением и поэтической тоской? На лекции поговорят о петербургском мифе и разберутся, существует ли он в наши дни. На лекции ты: — узнаешь историю формирования петербургского мифа и попробуешь понять, как люди начали верить, что город обречён — разберёшься, чем отличается образ Санкт-Петербурга в творчестве Пушкина, Гоголя и Достоевского — проанализируешь ключевые тексты, сформировавшие петербургский миф На мероприятие необходимо зарегистрироваться.