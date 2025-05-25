Однодневный пеший поход по живописным местам Подмосковья от дружеского комьюнити Make My Memories. Красивая природа и заброшенные исторические памятники культуры — можно вдоволь насладиться пейзажами и общением с хорошими людьми. Маршрут: — Троицкая церковь — Неизвестный обелиск (выглядит мрачно и круто) — Руины усадьбы Дашковой (круто) — Кислинский водопад (4м, класснючий, жемчужина выхода, калужская «Ниагара») — Городище Спас-Городец (визуально просто холмы, но как факт прикольно) — Заброшенная мельница купца (очень круто! Можно зайти) — Подвесной мост (не прям достопримечательность, но и по нему пройдёшь) — Рубеж обороны (памятники, ежи) Протяжённость маршрута около 12 км — идти будешь несколько часов, на каждый час предусмотрен перерыв. Место встречи: Курский вокзал в 9:00 — отсюда отправишься в г. Кремeнки (старт пешего похода) и дойдёшь до г. Протвино. В Москву вернёшься в 22:00. При записи необходим организационный сбор 250 рублей — в него входит горячий обед. Ещё тебе нужно будет самостоятельно оплатить проезд на электричке и автобусе — приблизительно 1200 рублей. Перекус, вода, вещи — каждый готовит сам. После записи тебе направят рекомендацию того, что нужно взять с собой. Запись через Telegram.