ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

«Пещера» Платона: cоветы философа, как выйти из «Матрицы»

Новый Акрополь, Старая Басманная улица, 12с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На лекции-практикуме ты узнаешь, что означает «пещера», что делает человека её узником и как «выйти из матрицы». Социальные сети, поток новостей, вездесущая реклама — всё это сплетается в паутину, сквозь которую не видно, что происходит на самом деле. Как тут не вспомнить знаменитый «Миф о пещере» Платона? Представь: сидящие в пещере люди, прикованные к своим местам, видят лишь игру теней на стене перед собой. Пленники не видят, что происходит за пределами их темницы. Они не видят реальные предметы, а только отбрасываемые ими тени, принимают их за действительность, обсуждают, спорят, строят разные теории. Ничего не напоминает? (Подсказка: оглянись по сторонам в вагоне метро в час пик, и ты увидишь тех самых людей, только сейчас они погружены в мир интернета.) Лекторы: Елена Косолобова — выпускник МГУ (специальность биофизика); больше 20 лет преподает в философской школе «Новый Акрополь» курс философии, истории религии и символизма культур. Ведёт курсы по истории художественных стилей. Татьяна Федотова — закончила МПГУ им. Ленина, художественно-графическое отделение и академию И. Бурганова по специальности арт-терапевт. Более 10 лет читает лекции по философии и ведёт занятия по истории искусств и истории древних цивилизаций в философской школе «Новый Акрополь». Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста