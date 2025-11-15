На лекции-практикуме ты узнаешь, что означает «пещера», что делает человека её узником и как «выйти из матрицы». Социальные сети, поток новостей, вездесущая реклама — всё это сплетается в паутину, сквозь которую не видно, что происходит на самом деле. Как тут не вспомнить знаменитый «Миф о пещере» Платона? Представь: сидящие в пещере люди, прикованные к своим местам, видят лишь игру теней на стене перед собой. Пленники не видят, что происходит за пределами их темницы. Они не видят реальные предметы, а только отбрасываемые ими тени, принимают их за действительность, обсуждают, спорят, строят разные теории. Ничего не напоминает? (Подсказка: оглянись по сторонам в вагоне метро в час пик, и ты увидишь тех самых людей, только сейчас они погружены в мир интернета.) Лекторы: Елена Косолобова — выпускник МГУ (специальность биофизика); больше 20 лет преподает в философской школе «Новый Акрополь» курс философии, истории религии и символизма культур. Ведёт курсы по истории художественных стилей. Татьяна Федотова — закончила МПГУ им. Ленина, художественно-графическое отделение и академию И. Бурганова по специальности арт-терапевт. Более 10 лет читает лекции по философии и ведёт занятия по истории искусств и истории древних цивилизаций в философской школе «Новый Акрополь». Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.