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Первые леди русского балета: от Плисецкой до Захаровой

Садовое кольцо, проспект Мира, 14с2

Начало:

Завершение:

6300₽
Возраст 6+

Про событие

Историк балета раскроет тебе секреты успеха и профессионального долголетия выдающихся отечественных танцовщиц, интересные факты из биографии, расскажет о любимых блюдах и пристрастиях прим. Лектор: Алексей Исайчев – историк балета, сотрудник Большого театра, преподаватель Московской государственной академии хореографии. Среди его выпускников немало актуальных балерин, премьеров и артистов Большого и Михайловского театров, которые сегодня творят на сцене.

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