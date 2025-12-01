Историк балета раскроет тебе секреты успеха и профессионального долголетия выдающихся отечественных танцовщиц, интересные факты из биографии, расскажет о любимых блюдах и пристрастиях прим. Лектор: Алексей Исайчев – историк балета, сотрудник Большого театра, преподаватель Московской государственной академии хореографии. Среди его выпускников немало актуальных балерин, премьеров и артистов Большого и Михайловского театров, которые сегодня творят на сцене.