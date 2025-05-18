Пермский StandUp концерт
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Главные достопримечательности Перми: набережная реки Кама, памятник «Пермяк солёные уши» и, конечно, пермский стендап. В этот вечер тебя будут смешить Егор Котыченко, Миша Приходько, Алексей Белобородов и Эдуард Лобачев — яркие представители пермской сцены.
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