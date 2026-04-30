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Интеллектуально-музыкально-поэзо представление «переучет». Лекторий (18:00): — Лекция «феномен интернет эстетик. субкультуры или цифровой эскапизм» от аспиранта философии (МГУ) Юли Руновой. Зачем пользователям всемирной сети потребовалось искать себя в «эстетиках», которые представляют из себя набор картинок и образов? Ответ на этот вопрос будешь искать в теории формирования цифровой идентичности. — Доклад «музыка как инструмент восприятия пространства и времени» аспиранта философии (МГУ) Семена Жорина. Поэзо-музыкальный джем (20:00): Основной состав музыкантов — фортепиано, барабаны, саксофон. Музыканты по желанию присоединяются к играющим. Поэты выходят читать в порядке живой очереди. спец гости: Егор Древлянин Иван Симак Ваня Шупляков Антон Кобец Диана Никифорова Игорь Котляров Арсений с Фокусом Мира Акирова музыканты и поэты могут записаться в комментариях под этим постом https://t.me/lachesis_groves/1747 (пример: +гитара, +стихи, +балалайка) афтерпати: MneBlizko Karenych Вход свободный.
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