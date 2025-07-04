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Peredel Eleven at Supermetall

Суперметалл
2-я Бауманская улица, 9/23с3

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 7500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Старт нового сезона концептуальных вечеринок Peredel Eleven — серии событий, объединяющих музыку, свет и медиаискусство. Каждое событие представляет собой новую концепцию с неожиданными арт-решениями и особой энергией, которая связывает всех, кто в теме. В лайнапе: Механический Пёс (Дельфин) Live, Peredel, VOLAC, Lavblast (Live), Gleb Filipchenkow, Deomid, Luckashyowa и световое шоу от международного объединения Panterra.

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