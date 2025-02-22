На сцене PCHBLK создаёт бесшовный поток звука, манипулируя битами с помощью эффектов и добавляя живые бас-гитарные грувы и соло. За сценой Роман Алексеевнин — блогер и наставник. Образовательно-мотивационный блог музыканта, продюсера и наставника Романа — «Джаз и Импровизация». Кажется, что про джаз, а на самом деле — про музыку, жизнь музыкантов и вдохновение. В этот вечер к нему присоединится трубач Ольга Андреева, чья игра наполнит звучание джазовой экспрессией, превращая биты в захватывающий импровизационный диалог. Этот концерт — переплетение хип-хопа, джаза и живой импровизации, где каждый звук рождается в моменте. Вторая часть мероприятия — диджей-сет в жанрах lo-fi jazz и lo-fi hip-hop. Вечер точно будет интересным.