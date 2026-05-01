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Паверпоинтпати

Южная рюмочная, Большая Татарская улица, 5

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Гучигенгово! и Vesnushki не знакомые с концептом умеренности от слова совсем, прогнозируют кайфун в Южной: 19:00 / Паверпоинтпати на самые всратые неординарные темы. Кстати, можешь принять участие – напишите куда-нибудь: https://t.me/setrumochnyh/8739 21:00 / Разгром-вечеринка от проекта Гучигенгово! и резидентов Южки с ремиксами и мэшапами со дна интернета. Вход свободный.

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