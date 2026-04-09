Долгожданная премьера первой и второй серий финального сезона «Пацанов». Колени и руки трясутся от ожидания, горячительное льется, а внутри всё восторгается от знакомых лиц любимых героев. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.