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Про событие
Не всегда то, что ты видишь, является правдой. Особенно в Вердуранском лесу. Иногда некоторые цветы или растения оказываются Лешими, маленькими любопытными человекоподобными созданиями. И ты — один из них. Едва ли новость, что лешие приходят и уходят когда им заблагорассудится, никого не предупреждая. Но в последнее время в округе стало как-то уж подозрительно мало твоих собратьев. Страх охватил весь лес, становится сложно игнорировать пропажи. Задача игроков, как самых крупных и сильных представителей своего вида, вмешаться, разобраться что происходит и защитить меньших духов. Количество игроков: от 4-х до 6-ти Уровни персонажей: 3 Правила генерации: Все персонажи обязаны быть Лешими (Leshy). Стартовый капитал: 75 золотых и Руна усиления оружия +1 (Potency rune +1) Подходит для новичков. Если тебе нужна помощь или заранее готовый персонаж — обратись к мастеру: https://vk.com/id23736879 Записаться на игру можно в теме в вк.
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