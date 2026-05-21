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Пасфайндер (Pathfinder)

Д.А.Н.Ж., Профсоюзная улица, 15

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Не всегда то, что ты видишь, является правдой. Особенно в Вердуранском лесу. Иногда некоторые цветы или растения оказываются Лешими, маленькими любопытными человекоподобными созданиями. И ты — один из них. Едва ли новость, что лешие приходят и уходят когда им заблагорассудится, никого не предупреждая. Но в последнее время в округе стало как-то уж подозрительно мало твоих собратьев. Страх охватил весь лес, становится сложно игнорировать пропажи. Задача игроков, как самых крупных и сильных представителей своего вида, вмешаться, разобраться что происходит и защитить меньших духов. Количество игроков: от 4-х до 6-ти Уровни персонажей: 3 Правила генерации: Все персонажи обязаны быть Лешими (Leshy). Стартовый капитал: 75 золотых и Руна усиления оружия +1 (Potency rune +1) Подходит для новичков. Если тебе нужна помощь или заранее готовый персонаж — обратись к мастеру: https://vk.com/id23736879 Записаться на игру можно в теме в вк.

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