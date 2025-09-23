Представь себе идеальное свидание, которое запомнится тебе и твоей второй половине надолго: в течение трёх часов вы погрузитесь в увлекательный мир парфюмерии, создавая уникальные ароматы, отражающие вашу любовь. Вы начнёте с дегустации парфюмерных компонентов, выберете те, которые понравятся вам обоим, и смешаете их в неповторимые ароматы. Каждый этап этого процесса будет проходить под чутким руководством профессионала, который поделится секретами создания идеального парфюма. В результате уйдёте не только с новыми знаниями, но и со своими уникальными ароматами. Стоимость: 12 000 рублей за двоих (флаконы духов по 10 мл), 18 000 рублей за двоих (флаконы по 30 мл), 22 000 рублей за двоих (флаконы по 50 мл). Организовать свидание можно ежедневно: понедельник – четверг с 11:00 до 20:00, пятница – воскресенье с 13:00 до 22:00.