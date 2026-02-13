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Парфюмерная симфония

Винотека Vine Space Veshki Вешки, ул. Заводская, 16

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Завершение:

3000₽
Возраст 12+
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

В канун Дня всех влюблённых тебя приглашают на иммерсивный вечер: историческое путешествие через 17 парфюмерных ароматов, сопровождаемое живой музыкой. Парфюмерным композициям будут соответствовать 17 музыкальных произведений в живом звучании виолончели и фортепиано, специально подобранных, чтобы раскрыть душу аромата и дать простор для фантазии. В программе: — Приветственный бокал игристого. — Исторические факты и дегустация ароматов. — Живая музыка. Ведущие: Ксения Перепадя — парфюмерный знаток, пианистка и педагог, выпускница МПГУ. Роман Шкетик — пианист, концертмейстер, дирижер, аранжировщик, композитор. Выступает в московском «Театре наций», «Электротеатре Станиславского», Московском драматическом театре на Бронной. Мария Елина — виолончель, выпускница РАМ им. Гнесиных, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов.

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