В канун Дня всех влюблённых тебя приглашают на иммерсивный вечер: историческое путешествие через 17 парфюмерных ароматов, сопровождаемое живой музыкой. Парфюмерным композициям будут соответствовать 17 музыкальных произведений в живом звучании виолончели и фортепиано, специально подобранных, чтобы раскрыть душу аромата и дать простор для фантазии. В программе: — Приветственный бокал игристого. — Исторические факты и дегустация ароматов. — Живая музыка. Ведущие: Ксения Перепадя — парфюмерный знаток, пианистка и педагог, выпускница МПГУ. Роман Шкетик — пианист, концертмейстер, дирижер, аранжировщик, композитор. Выступает в московском «Театре наций», «Электротеатре Станиславского», Московском драматическом театре на Бронной. Мария Елина — виолончель, выпускница РАМ им. Гнесиных, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов.