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Парадоксальные глюки науки

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1400₽ до 2500₽
Возраст 6+

Про событие

В физике всё обычно строго: формулы, эксперименты, чёткие предсказания, однозначные ответы. Но иногда пойманный в коробку кот сидит ни жив ни мертв одновременно. Подводная лодка в одной системе отсчёта тонет, а в другой — всплывает. Как такое возможно? Кажется, что физика начинает сбоить и давать разные ответы на простые вопросы. Не переживай, физика не поломалась, она в полном порядке. Просто человек натолкнулся на парадоксы, которые она нам щедро разбросала то тут, то там. Это путешествие по самым острым и неожиданным углам науки. Вспомнишь знаменитого кота, менее знаменитого Вигнера с друзьями, поплаваем в подлодке, позабиваешь заклёпки в стенку — в общем, поломаешь голову, поудивляешься устройству Вселенной и интуиции. Предупреждение: после этой лекции ты можешь начать сомневаться в реальности окружающего мира. Не переживай — ты в полном порядке! Кто рассказывает? Роман Юдаев. Энтузиаст физики, автор и ведущий научпоп-подкаста «Звездануло», автор книги «Звездануло: весело и доступно про проблемы современной физики и астрономии», лектор фестиваля «НОЧЬ студента-2024» НИУ ВШЭ, эксперт Яндекс.Кью.

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