Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комедийное шоу, в котором люди рассказывают свои самые факапные истории. Разгонять истории будут постоянные ведущие Сергей Белый, Костя Карабут и приглашённый специальный гость: Денис Антипин. Автору лучшей истории по версии зала организатор закрывает счёт и дарят статуэтку «Папа Факапа».
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