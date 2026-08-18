Комедийное шоу, в котором люди рассказывают свои самые факапные истории. Разгонять истории будут постоянные ведущие Сергей Белый, Костя Карабут и приглашённый специальный гость: Денис Антипин. Автору лучшей истории по версии зала организатор закрывает счёт и дарят статуэтку «Папа Факапа».