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Ozma Performance Show

Три вокзала. Депо
ул. Новорязанская д.23

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Бесплатно
Возраст 12+
Стендап
Спектакли

Про событие

Гости фудмолла отправятся в роскошный круиз на белоснежном лайнере в сопровождении артистов Ozma Performance Show. Путешественников ждут изысканные танцевальные номера, проникновенная музыка и впечатляющие визуальные эффекты. Артисты порадуют потрясающими костюмами и безупречной техникой. На сцене под чарующие мелодии развернётся повествование, полное великолепия и красоты. Зрители узнают множество удивительных историй из разных уголков искусства. Они станут свидетелями невероятных преображений и выступлений, сочетающих классику и современность, реальность и воображение.

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