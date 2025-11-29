Ozma Performance Show
ул. Новорязанская д.23
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Бесплатно
Возраст 12+
Стендап
Спектакли
Про событие
Гости фудмолла отправятся в роскошный круиз на белоснежном лайнере в сопровождении артистов Ozma Performance Show. Путешественников ждут изысканные танцевальные номера, проникновенная музыка и впечатляющие визуальные эффекты. Артисты порадуют потрясающими костюмами и безупречной техникой. На сцене под чарующие мелодии развернётся повествование, полное великолепия и красоты. Зрители узнают множество удивительных историй из разных уголков искусства. Они станут свидетелями невероятных преображений и выступлений, сочетающих классику и современность, реальность и воображение.
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