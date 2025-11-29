Гости фудмолла отправятся в роскошный круиз на белоснежном лайнере в сопровождении артистов Ozma Performance Show. Путешественников ждут изысканные танцевальные номера, проникновенная музыка и впечатляющие визуальные эффекты. Артисты порадуют потрясающими костюмами и безупречной техникой. На сцене под чарующие мелодии развернётся повествование, полное великолепия и красоты. Зрители узнают множество удивительных историй из разных уголков искусства. Они станут свидетелями невероятных преображений и выступлений, сочетающих классику и современность, реальность и воображение.