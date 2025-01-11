Лучшие бары в сердце Манхэттена, огромная блестящая елка Рокфеллер-центра и заснеженные дорожки Центрального парка… Это Рождество в Нью-Йорке! Прочувствуй его атмосферу с уютным зимним джазом в легендарной высотке. Неподражаемые «Jingle Bells», «Last Christmas», «Happy New Year», «Let It Snow», «All I want for Christmas is you» и другие рождественские песни Мэрайи Кэри, Майкла Бубле, ABBA, Дина Мартина и не только в завораживающих джазовых аранжировках сотворят настоящее чудо: ты ощутишь себя главным героем голливудского рождественского кино! Приезжай чуть раньше до концерта, чтобы успеть прогуляться по роскошным коридорам Radisson Collection — словно юный Кевин Маккалистер из «Один дома 2». А в концертном зале тебя ждут изысканная атмосфера винтажного джаз-клуба, меню от шефа, бар и, конечно, елка! Вокруг нарядные люди, негромкие разговоры. Губы растекаются в медленной улыбке: ты чувствуешь то самое, по-детски согревающее верой в волшебство новогоднее настроение. Джазовые программы Антона Ярославского и его бэнда - всегда теплые концерты, созданные настоящими экспертами стиля, хранителями винтажной культуры.