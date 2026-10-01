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Озёрные 35 км

м.Щёлковская, 9-я Парковая улица

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2500₽
Возраст 12+

Про событие

Маршрут хорош тем, что на нём несколько точек, где можно просто уехать домой — в тот момент, когда ты почувствовал, что хватит. Много сосен и песка, а также близость к Москве — не нужно будет долго добираться вечером до дома. Встретишься с группой на метро Щёлковская и на автобусе вместе с ними доедешь до ост. Новый городок. И здесь сразу же первые озёра — Медвежьи, проходишь между ними и углубляешься в лес. Название озёрного лесопарка говорит само за себя. Много сосен, целый город внутри леса, и первый лесопарк окончится озером Бабошкино. Затем покинешь Щёлковский округ и уйдёшь в Балашиху. Поход перетечёт в Кучинский лесопарк с Красным озером и речками Пехорка и Серебрянка. А в заключении Салтыковский лесопарк с речкой Чечёра. Туда: Старт в 9:00 на м.Щёлковская, дальше от метро автобусы 349, 361, 320, 335к, 371, 321, 429, 378, 380 до остановки Новый городок. Обратно: Финиш на ст. Новокосино ориентировочно в 21:00. Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».

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