ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Откуда есть пошла русская брань: происхождение и история мата

LOFT 13, Мясницкая улица, 13с11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+

Про событие

На лекции ты узнаешь: — как появился русский мат и каковы его исходные функции; — правда ли, что мат на Русь принесли монголы; — каково происхождение отдельных матерных слов; — как матерились наши предки в берестяных грамотах, на стенах построек и даже на полях богослужебных книг; — какие матерные слова мы потеряли; — как матерился Пушкин и чем ругательства его эпохи отличались от современных. В лекции будет использоваться ненормативная лексика в качестве языковых примеров. Кто рассказывает? Светлана Гурьянова. Филолог, популяризатор лингвистики, автор книги «В начале было кофе», телеграм-канала «Восстание редуцированных» и блога «Истоки слова».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста