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Открытка из Москвы: Дмитрий Чечулин. Архитектурный завтрак с созданием коллажа

Котельническая набережная, 1/15кВК

Начало:

Завершение:

4800₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Тебя ждёт небольшая экскурсия, затем лекция с завтраком и создание архитектурной открытки в технике декоративного коллажа. Встреча будет посвящена Дмитрию Чечулину — создателю высотки на Котельнической набережной, гостиницы «Пекин» и многих других московских зданий. Он учился на архитектора в знаменитом ВХУТЕМАСе, где его мастером был Алексей Щусев. Позже Чечулин стал главным архитектором Москвы и в том числе отвечал за высотное строительство в столице. Творческая судьба Чечулина довольно показательна: он начинал карьеру в эпоху авангарда, добился высот в послевоенный период, а вернулся в профессию уже на новом витке в эпоху модернизма. На примере Чечулина ты узнаешь, как разные архитектурные стили влияли на облик Москвы. На архитектурном завтраке ты узнаешь: — как сталинские высотки сформировали облик Москвы; — как архитектор Чечулин изменил проект 1930-х и реализовал его в 1960-е; — как вместо одного здания можно спроектировать совсем другое; — почему именно Иофан, Чечулин и Жолтовский заняли первые места на конкурсе архитектурных проектов Дворца Советов. Экскурсовод: Татьяна Денисова — руководитель методического отдела компании «Глазами инженера», экскурсовод и лектор, с 2022 года — мастер Школы гида «Глазами инженера». Продолжительность: 2-2,5 часа. Завтрак и материалы для открытки включены в стоимость. Место встречи: в ресторане «Signature Art» (Котельническая набережная, 1/15)

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