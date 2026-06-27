Официальное открытие шахматного клуба и французского бистро «Пешка». Два дня тусовки, праздника и, конечно, игр. Расписание 27.06: 16:00 — велком-дринкс, диджей, скетч портреты; 17:00 — турнир по шахматам блиц 3+2; 18:00 — обыграть мастера за баром, фора 2 мин; 20:30 — слово команде Rep Chess; 21:00 — торжественный торт; 21:20 — вызов гроссмейстерам; 21:30 — турнир по шведкам 3+0; 22:00 — афтепати. Расписание 28.06: 14:00 — лекция для начинающих от команды Rep Chess; 16:00 — диджеи; 17:00 — турнир для начинающих до 800; 18:00 — обыграй мастера в шахматы с кубиками (dice chess) за 1 минуту; 20:00 — турнир по пуле 1+1; 21:00 — афтепати. Регистрация через бот в тг.