Как тема брака отражалась в культуре и живописи разных эпох? Ты узнаешь: — о свадебных традициях прошлого — разберут известные картины с сюжетами венчания и торжества — познакомишься с самыми знаковыми свадебными платьями, от образов, запечатлённых на полотнах, до культовых моделей XX века. Лектор: Полина Дьяконова — искусствовед и автор телеграм-канала Rarture. В стоимость включены красивый раздаточный материал и любой напиток из меню кофейни.