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От венца до вечности: свадьба в истории искусства

Кофейня «Eyes Coffee», Большая Серпуховская улица, 58

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+

Про событие

Как тема брака отражалась в культуре и живописи разных эпох? Ты узнаешь: — о свадебных традициях прошлого — разберут известные картины с сюжетами венчания и торжества — познакомишься с самыми знаковыми свадебными платьями, от образов, запечатлённых на полотнах, до культовых моделей XX века. Лектор: Полина Дьяконова — искусствовед и автор телеграм-канала Rarture. В стоимость включены красивый раздаточный материал и любой напиток из меню кофейни.

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