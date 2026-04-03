Почему в эпоху коротких клипов мы продолжаем читать романы на 1000 страниц? Зачем мозгу Толстой, когда существуют тексты легче и проще? Правда ли, что «трудное» чтение — это не «элитарный снобизм», а удовольствие и навык владения собой? На лекции поговорят о том, что большие книги делают с человеком, и почему ни один TikTok пока не научился делать того же. В программе: Толстой против скроллинга ленты: что умеет роман, чего не умеет TikTok. Как сложные тексты тренируют мышление, эмпатию и внутреннюю свободу. Как встроить «большие» книги в ритм жизни XXI века. Почему мы сами откладываем «Войну и мир» — и как это изменить. Лекция для тех, кто читает, не читает, устал читать, — и подозревает, что что-то важное всё-таки скрыто между строк. Кто рассказывает? Людмила Личи. Автор крупнейшего книжного YouTube-канала, филолог, популяризатор книг.