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От Толстого до TikTok: почему нам всё ещё нужны сложные истории

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Почему в эпоху коротких клипов мы продолжаем читать романы на 1000 страниц? Зачем мозгу Толстой, когда существуют тексты легче и проще? Правда ли, что «трудное» чтение — это не «элитарный снобизм», а удовольствие и навык владения собой? На лекции поговорят о том, что большие книги делают с человеком, и почему ни один TikTok пока не научился делать того же. В программе: Толстой против скроллинга ленты: что умеет роман, чего не умеет TikTok. Как сложные тексты тренируют мышление, эмпатию и внутреннюю свободу. Как встроить «большие» книги в ритм жизни XXI века. Почему мы сами откладываем «Войну и мир» — и как это изменить. Лекция для тех, кто читает, не читает, устал читать, — и подозревает, что что-то важное всё-таки скрыто между строк. Кто рассказывает? Людмила Личи. Автор крупнейшего книжного YouTube-канала, филолог, популяризатор книг.

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