Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: 1940-е годы, разгар Второй мировой войны. Спустя много лет Томми Шелби, главарь одной из самых опасных уличных банд, возвращается в разбомбленный Бирмингем, где он оставил своего сына. Сын пошёл по его стопам, и теперь он оказался замешан в тайном сговоре. Шелби сталкивается с самым тяжёлым испытанием в своей жизни, когда на кону оказываются судьба сына и будущее всей страны. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent