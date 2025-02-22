ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Остановка

Театр Практика
Большой Козихинский переулок 30

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Кино
Спектакли
Необычное

Про событие

Мокьюментари-драма с элементами детектива. Однажды муж, отец и успешный бизнесмен Виктор Волков остановил свой BMW 5-й серии возле трамвайной остановки, вышел из машины и сел на скамейку. Это событие привлекло внимание всего города и разрушило две счастливые семьи. В постановке реконструкция событий перемежается фрагментами видеоинтервью, записанных с актёрами и обычными прохожими. Авторы спектакля задаются вопросами: «Готовы ли мы к остановке, подразумевающей встречу с правдой? И какова будет цена этой правды?» Продолжительность – 1 час 15 минут.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста