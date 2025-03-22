Остановка
Большой Козихинский переулок 30
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Кино
Спектакли
Необычное
Про событие
Мокьюментари-драма с элементами детектива. Однажды муж, отец и успешный бизнесмен Виктор Волков остановил свой BMW 5-й серии возле трамвайной остановки, вышел из машины и сел на скамейку. Это событие привлекло внимание всего города и разрушило две счастливые семьи. В постановке реконструкция событий перемежается фрагментами видеоинтервью, записанных с актёрами и обычными прохожими. Авторы спектакля задаются вопросами: «Готовы ли мы к остановке, подразумевающей встречу с правдой? И какова будет цена этой правды?» Продолжительность – 1 час 15 минут без антракта.
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