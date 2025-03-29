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Особняк Пономарёва—Арафелова

Место встречи увидишь после записи.

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1700₽
Возраст 12+

Про событие

Прогулка по Знаменке с посещением особняка Пономарёва-Арафелова. Гуляя по Знаменке, многие обращают внимание на нарядный особняк с угловым эркером, стоящий на пересечении улицы с Малым Знаменским переулком. Долгое время в особняк, занимаемый Библиотекой по естественным наукам РАН, попасть было непросто, поэтому лишь немногие знали, какая красота скрывается за его стенами! Этот купеческий дом, построенный на рубеже XIX-ХХ веков для фабриканта Ивана Пономарёва, был отделан богато и со вкусом: мраморная лестница, вестибюль с колоннами из искусственного мрамора и каменными полами, анфилада парадных помещений с пышной потолочной лепниной, полы из наборного паркета, печи, камины… И все это практически в нетронутом виде сохранилось до наших дней! Теперь и у тебя есть замечательная возможность увидеть эту красоту своими глазами — ты пройдёшься по парадным залам особняка, поговоришь о его владельцах и об архитекторах, строивших дом, а также об истории библиотеки, которая занимает особняк последние 50 лет. Вспомнишь и ещё об одной былой достопримечательности этой усадьбы, ныне, к сожалению утраченной — загадочном фонтане с надписью Architectur. Место встречи увидишь после записи. Прогулка длится 20 минут, в особняке 1 час 10 минут. Предварительная покупка билетов через сайт обязательна. Если не справишься с записью на сайте, пиши на project@kotoroy.net или в WhatsApp.

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