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«Особняк» продолжает собирать свои ночи — на этот раз озарив сиянием белого. Третья глава серии станет вечером, где музыка, пространство и люди сольются в одну светлую историю до самого рассвета. Диджеи: NJOYDJ BLACKMAILL SYNESTHESIA GYPSY AKSINYA KOLOGGERO Vo:Da UNITY FLOW IAN E-NZO DIMA TSAREV YUMARCH VIKQ Maxim Golubinskiy Haradrim Вход свободный по регистрации. Без регистрации: 1000 руб.
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