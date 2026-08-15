«Особняк» продолжает собирать свои ночи — на этот раз озарив сиянием белого. Третья глава серии станет вечером, где музыка, пространство и люди сольются в одну светлую историю до самого рассвета. Диджеи: NJOYDJ BLACKMAILL SYNESTHESIA GYPSY AKSINYA KOLOGGERO Vo:Da UNITY FLOW IAN E-NZO DIMA TSAREV YUMARCH VIKQ Maxim Golubinskiy Haradrim Вход свободный по регистрации. Без регистрации: 1000 руб.