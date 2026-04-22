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Осколок кости во взбитых сливках: нарративные аномалии в фильмах Ларса фон Триера

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

В преддверии 70-летия главного манипулятора и провокатора в современном кино — Ларса фон Триера — поговорят о том, как режиссёр выстраивает повествовательную структуру своих фильмов. Почему его ленты вызывают настолько полярную реакцию? Какие «сюрпризы» он готовит зрителям и как на них реагировать? Что за ловушки он расставляет и что нужно делать, чтобы в них не попасть? Об этом и многом другом поговорят с доцентом ВГИКа Всеволодом Коршуновым. Кто рассказывает? Всеволод Коршунов. Кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор программы «Практическая кинокритика» в Московской школе кино, автор книги «Призвание: режиссёр», ведущий подкаста «Крупным планом» на Кинопоиске.

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