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Ошибись, чтобы стать сильнее

1-й Волконский пер., д. 11, стр. 2 (от входной двери сразу направо и вниз на цокольный этаж)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Что, если ошибка — не тупик, а поворотный момент? Что, если за каждым «факапом» скрывается урок, который нельзя получить иначе? В русском языке более 60 синонимов к слову «ошибка»: провал, крах, осечка, промах, фиаско… А вот для слова «успех» едва ли наберется больше десяти. Кажется, словарь сам намекает: мы куда больше времени тратим на страх перед ошибками, чем на радость и удачу. На этой лекции-практикуме ты узнаешь: — почему мы ошибаемся и зачем это нужно; — почему ошибки являются на самом деле индикатором роста. Лектор: Татьяна Курбатова — руководитель отделения «Нового Акрополя» в Москве. Читает курсы «Философия для жизни», «Психология», «Практическая философия». Автор семинара и ряда статей о традициях воспитания русского дворянства в XIX веке. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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