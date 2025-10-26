На мастер-классе ты научишься работать с живыми цветами: узнаешь всё о сборке композиции, получишь советы эксперта и создашь уникальный предмет интерьера своими руками. В стоимость входит: – весь необходимый инвентарь для работы; – памятный диплом; – фотоотчёт; – композиция, которую ты заберёшь домой.