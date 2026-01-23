Ork Bastards, Cyanide Grenade, CxEx
Малая Семёновская улица, 5с10
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Завершение:
от 900₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Три столичные банды прогремят в Москве 23 января: -Ork Bastards — thrash/black metal из столицы Карелии -Cyanide Grenade — thrash metal из столицы Урала -Carbonized Eyesockets — death/goregrind из Северной столицы
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