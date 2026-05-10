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Маркет без фандомов с бесплатным входом. Тебя ждут интересные авторы с оригинальным мерчом, тусовка творческих людей, интересный квест и возможность отлично провоести выходной. Больше информации об авторах и активностях: https://vk.com/gnezdo_original
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