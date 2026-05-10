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Гнездо: ориджинал

Тишинка, Тишинская площадь, 1с1

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Бесплатно
Возраст 0+
Игры
Фестивали

Про событие

Маркет без фандомов с бесплатным входом. Тебя ждут интересные авторы с оригинальным мерчом, тусовка творческих людей, интересный квест и возможность отлично провоести выходной. Больше информации об авторах и активностях: https://vk.com/gnezdo_original

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