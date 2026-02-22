Тебя ждёт дегустация крепкого алкоголя и коктейлей на его основе, где ты откроешь для себя неожиданные грани алкоголя из самых разных уголков мира. Это шанс попробовать то, о чём ты, возможно, даже не задумывался: экзотические напитки, которые ломают стереотипы и расширяют гастрономические горизонты. Забудь о привычных марках — ты отправишься в путешествие по малоизвестным, но впечатляющим алкогольным традициям разных стран. Что тебя ждёт: Коктейли на основе крепких напитков, а также дегустация их в чистом виде: Strange Love Pink Gin (Бельгия) — познакомишься с бельгийским джином, который удивит своей индивидуальностью. Julang Small Batya Whisky (Китай) — откроешь для себя мир китайского виски. Ты удивишься, насколько многогранной может быть алкогольная культура Поднебесной. Wild Geese Golden Rum (Ирландия) — да, в стране, знаменитой своим виски, делают ещё и потрясающий ром! Узнаешь, как ирландские мастера переосмысливают карибскую классику. Vantage Smoked Vodka (Франция) — Франция — это не только вино и коньяк. Эта копчёная водка докажет, что и в стране изысканных вин умеют создавать необычные крепкие напитки. Максимальное количество участников - 12 человек. Сбор гостей 20:00, начало 20:30, окончание 22:00