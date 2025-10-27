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Орден Тамплиеров. След в истории

Новый Акрополь, Старая Басманная улица, 12с2

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

История Ордена тамплиеров до сих пор овеяна тайной. Существуют легенды о духовных и материальных сокровищах тамплиеров, об истинных целях рыцарей в белых плащах, об их тайном учении и последователях. Орден возник в 1118 году и просуществовал без малого 200 лет. За это время рыцари-монахи создали одну из самых могущественных организаций в мире. Тамплиеры были сказочно богаты, владели замками и командорствами, построили большую часть дорог в Западной Европе, создали банковскую систему и оказывали влияние на политику. Исчезли они с исторической арены так же внезапно, как и появились на ней. На лекции вы узнаете: – об истории Ордена, – об их внутренней жизни, целях и обетах, – о знаменитой печати Ордена тамплиеров, изображающей двух рыцарей на одной лошади. Лектор: Александр Кузнецов – преподаватель школы философии «Новый Акрополь». Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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