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В День города Melodica объединяется с проектом Orbita, чтобы запустить по-настоящему космическую коллаборацию. Точка притяжения — клуб TREFF8 с легендарным звуком, который раскроет всю мощь синергии и зарядит зал до последнего трека. Line-up: Alexander Smith b2b Alexander Montano Dobrov&Gar1sson The Khitrov Vera Aire KSU B2B Utlov Talion B2B Shukur
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