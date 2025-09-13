В День города Melodica объединяется с проектом Orbita, чтобы запустить по-настоящему космическую коллаборацию. Точка притяжения — клуб TREFF8 с легендарным звуком, который раскроет всю мощь синергии и зарядит зал до последнего трека. Line-up: Alexander Smith b2b Alexander Montano Dobrov&Gar1sson The Khitrov Vera Aire KSU B2B Utlov Talion B2B Shukur